Сотрудники полиции рассказали гражданам о наиболее распространенных случаях мошенничества, совершаемого в сети Интернет или посредством телефонных звонков...

В рамках профилактики дистанционных мошенничеств участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы майор полиции Роман Саламатин и ОМВД России по району Крюково г. Москвы капитан полиции Александр Овчинников провели профилактические беседы с жителями, проживающими на вверенной им территории. Сотрудники полиции рассказали гражданам о наиболее распространенных случаях дистанционного мошенничества, совершаемого в сети Интернет или посредством телефонных звонков, а также вручили специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не попасться на удочку мошенников.Полицейские настоятельно рекомендуют:- ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, коды с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в СМС-сообщениях;- ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам незнакомцы;- при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Убедитесь в достоверности полученной информации;- ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон полиции: «02» (с мобильного – 102).Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31