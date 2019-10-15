В Липецке сотрудники коммунальных служб установили мусорные контейнеры прямо под окнами дома - жильцы жалуются на отвратительный запах.

Мусорные баки под окнами пятиэтажки поставили из-за ремонта контейнерной площадки – ее снесли, а устанавливать новую не спешат. Рабочие выставили контейнеры прямо под окнами одной из квартир, жильцы которой теперь не могут открыть окна – по квартире сразу же начинает распространяться отвратительный запах.Кроме того, выгрузка мусора для вывоза также осуществляется под окнами квартиры, и отходы, выпавшие во время отгрузки, остаются лежать перед домом.В управляющей компании заявили, что мусорка под окнами – самодеятельность сотрудников мусоросборочной компании, и заверили, что баки от жилого дома уберут в ближайшее время, пишет gorod48.ru. Ремонт контейнерной площадки подрядчик обязался завершить к ноябрю.