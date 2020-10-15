Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок начались в столице 14 сентября 2020 года и продлятся до конца ноября...

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок начались в столице 14 сентября 2020 года и продлятся до конца ноября.За 30 дней превентивных мер сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено более 114 тысяч автобусов и свыше 21 тысячи транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках.Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 54094 административных правонарушений, из них в отношении водителей автобусов 6510 и 47584 в отношении лиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами.Наиболее характерные нарушения среди водителей, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров автобусами – это управление автобусом с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена и управление транспортным средством без путевого листа или лицензии.Среди водителей, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами самым распространенным нарушением также стало управление транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. 157 водителей автомобилей такси привлечены к ответственности за управление транспортными средствами, не имея права управления.В результате проверки более 1 тысячи транспортных средств направлено на специализированные стоянки.