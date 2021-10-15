Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков...

В период с 18 по 29 октября 2021 года на территории г. Москвы пройдет Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.В мероприятии примут участие специалисты профильных департаментов города Москвы: образования и науки, спорта, культуры, труда и социальной защиты населения, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.Сотрудниками столичной полиции будут проведены профилактические мероприятия в образовательных, спортивных организациях, учреждениях социальной защиты населения.Информацию о выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать по телефону «02» (с моб. «102») или оставить обращение на сайте ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве