Трое злоумышленников подошли к 28-летнему мужчине и, повалив его на землю, начали наносить удары по телу и голове...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Кузьминки задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время трое злоумышленников, находясь на Волгоградском проспекте около станции метро «Кузьминки», подошли к 28-летнему мужчине. Повалив его на землю, они начали наносить удары по телу и голове. Затем нападавшие открыто похитили куртку, в которой находились ключи от квартиры, документы, банковская карта и денежные средства в размере 10 тысяч рублей, и скрылись в неизвестном направлении. Потерпевший с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Зеленодольской улице. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 24 лет, без постоянного места жительства в городе Москве. Похищенными денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18