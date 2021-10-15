Злоумышленник подсел за стол к отдыхающей компании неизвестных ему мужчин в одном из баров, после чего, воспользовавшись удобным моментом, тайно похитил сумку одного их них...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы задержали подозреваемого в краже сумки.Предварительно установлено, что злоумышленник подсел за стол к отдыхающей компании неизвестных ему мужчин в одном из баров, расположенном в гостинице на Проспекте мира. Воспользовавшись удобным моментом, он тайно похитил сумку 28-летнего жителя столицы, в которой находились ноутбук, беспроводные наушники, паспорт и зарядка. Сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы в одном из номеров данной гостиницы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний приезжий из другого региона России. Похищенное изъято.Дознанием ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29