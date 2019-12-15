Решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать паузу в карьере, вызвало оживленные споры в российском фигурном катании. В соцсетях начался обмен любезностями между экспертами и представителями тренерского штаба Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала Загитова.

Решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать паузу в карьере, вызвало оживленные споры в российском фигурном катании. В соцсетях начался обмен "любезностями" между экспертами и представителями тренерского штаба Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала Загитова.Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила сожаление, что карьера олимпийской чемпионки вместила три программы. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко увидел в решении Загитовой желание перейти от Тутберидзе к другому тренеру. Команда Этери Тутберидзе, в которую помимо самого тренера входят ее помощник Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, отреагировала записью в Инстаграм."Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы", — ответил тренерский штаб Тутберидзе Татьяне Тарасовой."Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс", — было написано в адрес Плющенко.Евгений Плющенко тоже не стал медлить с ответом. "Уважаемая Этери. Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях. На время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение. Для вашего тренерского штаба, это, конечно, потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и если хотите, деловой".Олимпийский чемпион Максим Траньков выразил сожаление сложившейся в фигурном катании ситуацией. "Во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам фигуристам почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям", — цитирует Максимка Транькова Чемпионат.com.