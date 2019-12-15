В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс Мисс мира 2019. Его победительницей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Обладательница титула Мисс Россия 2019, уроженка Ростовской области Алина Санько даже не попала в финал.

В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019". Его победительницей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько даже не попала в финал.Россиянке удалось пробиться в число двенадцати полуфиналисток, но в финале, где за корону королевы красоты боролись пять девушек, Санько не было, пишет ТАСС.В британской столице в 1951 году прошел первый конкурс "Мисс мира". На нем победила шведская модель Кикки Хоканссон (1929-2011). В следующем году 70-й конкурс красоты будет принимать Таиланд.Представительницы РФ становились мисс мира дважды: в 1992 году в Сан-Сити (ЮАР) победу одержала Юлия Курочкина, а в 2008 в Йоханнесбурге (ЮАР) — Ксения Сухинова.9 декабря стало известно имя обладательницы титула "Мисс Вселенная 2019". Ею стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики.