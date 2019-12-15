Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, такое заявление сделал глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский, комментируя слова главы республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО.

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, такое заявление сделал глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский. В интервью агентству Рейтер Щерский прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО. Несмотря на попытки французского президента Эммануэля Макрона убедить Польшу пересмотреть свои отношения с Россией, глава польской президентской канцелярии отметил, что Россию следует читать соседом, с которым НАТО "соглашается не во всех делах".В ноябре Макрон заявил журналу The Economist, что пришло время переосмыслить стратегические отношения Европы с Россией. Он сказал, что в Польше есть «некоторая обеспокоенность» по поводу его плана. Польша находилась в сфере влияния СССР в течение четырех десятилетий, и в последнее время отношения были напряженными из-за разногласий по поводу причин авиакатастрофы 2010 года, в которой погибли президент Лех Качиньский и еще 95 высокопоставленных чиновников, и позиции по Крыму. Тогда премьер-министр Польши Матеуш Иоравецкий заявил, что Макрон не чувствует "горячее дыхание русского медведя на своей шее", поэтому может позволить такие заявления.«Сегодня возможности для дипломатии и диалога ограничены", – утверждает Щерский.Сам президент Польши все же признает, что с Москвой необходимы переговоры, поскольку "Россия является соседом и партнером".Москва неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.