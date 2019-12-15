Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал в Instagram, что попал в третье ДТП за неделю.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал в Instagram, что попал в третье ДТП за неделю. Шульгин назвал череду неудач "жестью"."Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — прокомментировал Шульгин в Stories.21-летний блогер успокоил подписчиков, уточнив, что машины лишь слегка ударились друг о друга. Участникам аварии даже не пришлось вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД."Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять", - добавил Шульгин.В начале декабря Арсений Шульгин и его девушка попали в аварию по дороге в Санкт-Петербург — машину занесло на мокрой трассе и она врезалась в отбойник. Через несколько дней в такси молодого человека въехал автобус.