Потерпевший рассказал, что на парковке, расположенной на Волгоградском проспекте, у него похитили мобильный телефон под предлогом осуществления звонка...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 20-летний приезжий, который сообщил о том, что на парковке на Волгоградском проспекте у него похитили мобильный телефон под предлогом осуществления телефонного звонка. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мичуринском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 20 и 30 лет.Установлено, что потерпевший сидел в машине с новым знакомым и его приятелями. Затем водитель попросил у заявителя телефон для совершения звонка. Через некоторое время заявитель попросил вернуть его имущество, однако его заверили, что телефон находится у приятеля, который ушел.Пока потерпевший пытался найти того, у кого мог быть его мобильный телефон, злоумышленники покинули место происшествия. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18