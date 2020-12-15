Со слов задержанного, он хотел проверить пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего, находясь на заднем сиденье своего автомобиля, произвёл три выстрела в воздух...

«Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя столицы, открывшего стрельбу из автомобиля «Майбах», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.13 декабря в отдел полиции от прохожего поступила информация о стрельбе на Тверской улице, где неизвестный произвёл несколько выстрелов из автомобиля в воздух.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Тверскому району установили владельца иномарки, а позже задержали подозреваемого в применении оружия. Мужчина признался, что хотел проверить пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего, находясь на заднем сиденье своего автомобиля, произвёл три выстрела в воздух.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Тверскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Следствие продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве