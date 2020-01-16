Во Владивостоке завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Адмиралом и омским Авангардом. Ястребы на выезде оказались сильнее моряков со счетом 5:2 в единственном матче дня в КХЛ.

Во Владивостоке завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Адмиралом" и омским "Авангардом". "Ястребы" на выезде оказались сильнее "моряков" со счетом 5:2 в единственном матче дня в КХЛ.В составе победителей шайбы забросили Валентин Пьянов, Алексей Потапов, Сергей Широков, Денис Зернов и Брэндон Макмиллан. За хозяев льда отличились Алексей Дробин и Мартин Бакош."Авангард" занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 66 очков после 48 игр. "Адмирал" с 49 баллами остался на Востоке на девятом месте.