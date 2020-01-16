В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Монреаль Канадиенс на льду домашней арены Белл-центр проиграл команде Чикаго Блэкхоукс со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены "Белл-центр" проиграл команде "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).У победителей дубль оформил Зак Смит (6-я, 9-я минуты) и по разу отличились Алекс Дебринкэт (32) и Дрейк Каджула (52), а у хозяев льда единственную шайбу на 21-й минуте забросил Филлип Дано.Российский форвард "Канадиенс" Илья Ковальчук провел на льду 20 минут 57 секунд и отметился одной результативной передачей. Теперь на счету 36-летнего нападающего 14 (4+10) очков в 23 играх сезона и 864 (437+427) очка в 903 матчах лиги."Чикаго" одержал третью победу кряду и с 50 очками занимает десятое место в Западной конференции, а "Монреаль" расположился на 13-й строчке на Востоке, имея в активе 47 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Блэкхоукс" в воскресенье, 19 января, на выезде сыграют с "Торонто Мэйпл Лифс", а "Канадиенс" двумя днями ранее встретятся с "Филадельфией".