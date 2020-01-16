Жительница Москвы получила штраф за превышение скорости. Письмо счастья могло бы показаться заурядным, но нюанс в том, что машину в момент фиксации перевозил эвакуатор.

Жительница Москвы получила штраф за превышение скорости. "Письмо счастья" могло бы показаться заурядным, но нюанс в том, что машину в момент фиксации перевозил эвакуатор.Как сообщает "Комсомольская правда", автомобиль Светланы Сафроновой "разогнался" до 84 километров в час. В этом ему помог эвакуатор. Инцидент произошел 4 января.Москвичка опубликовала фотографию штрафа на своей странице в социальной сети, но вскоре удалила пост, поскольку он привлек большое внимание.Эксперты советуют Светлане не платить за штраф, поскольку превысила скорость вовсе не ее машина, а водитель эвакуатора. Для доказательства женщине необходимо предоставить в ГИБДД документы, подтверждающие то, что ее машину в момент нарушения перевозил эвакуатор. Автоюрист Григорий Косогов отметил, что обжаловать постановление можно на официальном сайте ведомства, на это есть десять дней после его получения.Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Ранее в Екатеринбурге водителю иномарки выписали штраф на 3 тысячи за два нарушения: превышение скорости и движение по встречной полосе.