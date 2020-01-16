Оппозиционеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированный акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, придется заплатить более 2,3 миллиона рублей. Соответствующее решение вынес Черемушкинский суд Москвы в среду, 15 января, по иску столичной прокуратуры.

Оппозиционеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированный акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, придется заплатить более 2,3 миллиона рублей. Соответствующее решение вынес Черемушкинский суд Москвы в среду, 15 января, по иску столичной прокуратуры.Надзорное ведомство просило компенсировать государству расходы, которые были затрачены на оплату труда сотрудников Росгвардии, горюче-смазочные материалы для техники, использовавшейся в ходе проведения митинга, сообщает "Интерфакс". Кроме того, по утверждению истцов, в ходе несанкционированных акций привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.С Алексея Навального, Александра Соловьева, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова и Олега Степанова взыскали 1 миллион 261 тысячу рублей за акцию, которая состоялась 27 июля. С Любови Соболь и Георгия Албурова взыскали 1 миллион 107 тысяч рублей за митинг 3 августа.Несанкционированные акции проходили в столице в знак поддержки незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате митинга, который прошел 27 июля, оказались задержанными более тысячи человек.Многие участники акций получили штрафы, некоторых приговорили к колонии.