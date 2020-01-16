В Японии зарегистрирован первый случай пневмонии. Правительство страны создало отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра в связи с обнаружением в стране заболевания.

В Японии зарегистрирован первый случай пневмонии.Правительство страны создало отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра в связи с обнаружением в стране заболевания.Установлено, что заболевший мужчина – китаец, проживающий недалеко от Токио​​​, в начале января был в Китае. Уже 3 января у него поднялась температура. Госпитализировали его уже в Японии, когда мужчина вернулся домой. Через пять дней он был абсолютно здоров.В больнице взятые анализы показали положительную реакцию на новый тип коронавируса, сообщает РИА Новости.Глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.