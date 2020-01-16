В одной из больниц Воронежской области скончался двухлетний ребенок. По предварительной информации, причиной его смерти стала менингококковая инфекция.

В одной из больниц Воронежской области скончался двухлетний ребенок. По предварительной информации, причиной его смерти стала менингококковая инфекция.Трагедия произошла еще 1 января, но известно о ней стало лишь сейчас. Примечательно то, что в этот же день у мальчика был день рождения.Как сообщает РИА "Воронеж", ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения, ребенок якобы поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии. Заболевание имело острую форму и развивалось стремительно. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти мальчика так и не удалось.Ребенок проживал в многодетной семье, в которой, кроме него, воспитывались еще трое детей. На новогодние праздники родители с детьми приехали из Нижнего Мамона к родственникам в Верхний Мамон, там двухлетнему малышу и стало плохо.Как сообщает "Вести Воронеж", никакой угрозы распространения заболевания в месте проживания ребенка нет, поскольку менингококк не переносится на большие расстояния.Соседи рассказали, что умершего мальчика звали Димой.В настоящее время ожидается точная причина смерти ребенка. Она станет известна по результатам лабораторных исследований, которые проводятся в Москве.