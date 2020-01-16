Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.Как передает телеканал "Россия 24", об этом руководитель страны сообщил на встрече с кабинетом министров, отметив, что Медведев всегда занимался вопросами повышения безопасности и обороноспособности и он просит его и дальше заниматься этой сферой.Путин напомнил, что председателем Совета безопасности РФ является президент и подчеркнул, что Медведев в течении восьми лет возглавлял правительство страны."Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", — сказал президент.Ранее Дмитрий Медведев проинформировал общественность о том, что возглавляемое им правительство России подало в отставку в полном составе.Он подчеркнул, что этот шаг предпринят на фоне предложений об изменении Конституции, которые прозвучали в Послании Федеральному Собранию, с которым выступил 15 января Владимир Путин.Глава государство предложил внести несколько поправок в Конституцию, ужесточив требования к кандидатам в президенты. По его предложению президент РФ не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.Кроме того, российский лидер предложил не допускать к высшим должностям иностранцев; иностранное гражданство также не могут иметь судьи и депутаты.Путин считает необходимым закрепить в Конституции статус Госсовета и принципы единой системы публичной власти, чтобы устранить разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти.Президент также считает, что необходимо доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, а затем по его представлению, вице-премьеров и федеральных министров.