Американские певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде. Об этом рассказал генеральный директор организации Грег Харрис.Кроме вышеназванных исполнителей в Зал славы рок-н-ролла будут включены Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails и T. Rex, сообщается на сайте организации.35 торжественная церемония, посвященная включению музыкальных исполнителей в музей, состоится 2 мая. Впервые она будет транслироваться в прямом эфире на канале HBO. В мероприятии примут участие специальные гости.Уитни Хьюстон умерла в 48 лет в феврале 2012 года. Ее обнаружили в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера накануне 54-1 церемонии "Грэмми".The Notorious B.I.G (настоящее имя Кристофер Уоллес) умер в 24 года в 1997 году. Его расстреляли в автомобиле.Зал славы рок-н-ролла основан в 1983 году. Новые члены музея объявляются ежегодно. Как правило на торжественной церемонии они дают концерт.