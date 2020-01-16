Российский теннисист, 207-я ракетка мира Алексей Ватутин в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии за один час восемь минут проиграл представителю Словакии Андрею Мартину – 3:6, 2:6.

Российский теннисист, 207-я ракетка мира Алексей Ватутин в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии за один час восемь минут проиграл представителю Словакии Андрею Мартину – 3:6, 2:6.Ватутин ни разу не подал навылет и не допустил двойных ошибок, а у Мартина, занимающего 105-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.Таким образом, Мартин вышел в полуфинал квалификации Australian Open, где ему будет противостоять французский теннисист Матиас Бурк (239), переигравший на старте квалификации немца Оскара Отте (163) – 5:7, 6:1, 6:1.