Никита Кравцов отправился в Турцию на учебно-тренировочный сбор ФК "Шинник".

Игрок владимирского футбольного клуба «Торпедо» 18-летний Никита Кравцов находится на просмотре в ярославском «Шиннике». Об этом сообщает пресс-служба владимирского ФК. Ярославские футболисты сейчас проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.Никита Кравцов родился в городе Дзержинске Нижегородской области. В «Торпедо» (Владимир) с 2020 года. Ранее выступал за команды Дзержинска и ФК «Муром» (Муром).Как известно, команды РПЛ и ФНЛ начали подготовку ко второй части футбольного сезона 2020 - 2021 годов. Шестнадцатилетний уроженец Вязниковского района будет играть за клуб «Ростов», который выступает в Российской премьер-лиге.