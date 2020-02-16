К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в материковом Китае достигло 68,5 тысячи. Скончались от вызванного коронавирусом заболевания 1665 человек, 9419 излечились и выписаны из больниц.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщает, что к настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в материковом Китае достигло 68,5 тысячи. Скончались от вызванного коронавирусом заболевания 1665 человек, 9419 излечились и выписаны из больниц.Кроме того, в Гонконге выявлены 56 случаев заражения, один человек скончался, еще один выздоровел, в Макао обнаружены 10 инфицированных, трое из которых уже выписаны из медицинских учреждений, на Тайване заразились 18 человек, передает РИА Новости."Интерфакс" уточняет, что за истекшие сутки число заразившихся в Китае увеличилось на 2009, смертельных случаев — на 142. Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали у пассажирки лайнера "Вестердам". Заболевшей оказалась 83-летняя гражданка США. Женщина прилетела в аэропорт Куала-Лумпура, откуда позднее должна была вернуться на родину. Однако, после проверки в малайзийской столице у нее обнаружили симптомы заболевания. По данным минздрава королевства, женщину и ее мужа отправили в больницу для дальнейшего обследования.Вспышка вызванного коронавирусом COVID-19 заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря минувшего года, напоминает ТАСС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, в том числе, в России.