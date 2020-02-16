В латвийской Сигулде состоялся заключительный этап Кубка мира по скелетону. Россиянин Александр Третьяков показал лишь пятый результат по сумме двух заездов. Тем не менее это позволило ему стать вторым в общем зачете турнира. В его активе 1603 очка.

В латвийской Сигулде состоялся заключительный этап Кубка мира по скелетону. Россиянин Александр Третьяков показал лишь пятый результат по сумме двух заездов. Тем не менее это позволило ему стать вторым в общем зачете турнира. В его активе 1603 очка.Третьяков уступил лишь Мартинсу Дукурсу из Латвии. Прибалтийский спортсмен по итогам восьми этапов набрал 1665 очков, выиграв общий зачет Кубка мира.В тройке лучших оказался представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. В его активе 1581 балл. Десятку сильнейших замкнул еще один россиянин Никита Трегубов (1106).