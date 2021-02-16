Злоумышленники, взломав входную дверь, проникли внутрь магазина и похитили имущество, которое находилось внутри помещения – это верхняя одежда в количестве более 100 единиц, мебель, дополнительное оборудование...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали троих приезжих по подозрению в краже товара из магазина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 23-летний сотрудник магазина, который сообщил о краже крупной партии товара из магазина одежды, расположенного на улице Юных Ленинцев. Сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в г. Ярославле задержаны подозреваемые. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 23 до 31 года, один из которых является действующим, а второй – бывшим работником данной торговой организации. Установлено, что злоумышленники, взломав входную дверь, проникли внутрь магазина и похитили имущество, которое находилось внутри помещения – это верхняя одежда в количестве более 100 единиц, мебель, дополнительное оборудование, зеркала, документация и печати. Чтобы перевести товар, молодые люди воспользовались автомашиной, на которой прибыли к месту происшествия. Полицейским удалось изъять похищенное в полном объеме, которое в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18