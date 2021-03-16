Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом и зная код для открытия одного сейфа, а также местонахождение ключа от другого сейфа, тайно похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 25-летнего мужчину по подозрению в краже более 1 миллиона рублей.В полицию с заявлениями обратились 81-летняя женщина и 52-летний мужчина, проживающие в доме на Чоботовской аллее. Они сообщили, что из сейфов, находящихся в доме, пропали денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на улице 26-ти Бакинских комиссаров. Им оказался 25-летний мужчина, родственник заявителей.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом и зная код для открытия одного сейфа, а также местонахождение ключа от другого сейфа, тайно похитил денежные средства, после чего скрылся. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93