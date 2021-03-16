Подозреваемый мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью потребления наркотиков. В качестве вознаграждения он получал запрещенные средства и вещества...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы совместно со службой участковых уполномоченных полиции ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили 25-летнего мужчину, который неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям с целью потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры подозреваемый получал запрещенные средства и вещества.В результате обследования помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянные трубки и пластиковые бутылки, используемые для употребления наркотиков. Исследованием установлено, что на изъятых предметах имеются следы наркотического средства – N-метилэфедрона.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18