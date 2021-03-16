16.03.2021

2021-03-16 12:40:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (09(9755) о 16 марта 2021 года).

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Руководители Московской городской организации ВФСО «Динамо» поздравили женщин — ветеранов Великой Отечественной войны и участниц трудового фронта с Международным женским днём 8 Марта. Читайте на странице 2.



БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДИНАМО-2021»: ФЕЕРИЯ ЧУВСТВ И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ЭМОЦИЙ

С 6 по 8 марта на универсальной спортивной арене «Аквариум», расположенной в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», прошёл 23-й традиционный турнир «Большой приз Динамо-2021» категории «А». Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 3 марта 2021 года назначены. Читайте на странице 2.



СПАСИБО АНИСКИНУ

По итогам конкурса профессионального мастерства за 2020 год среди сотрудников подразделений дознания победителем стал старший дознаватель отдела дознания УВД по СВАО майор полиции Алексей СЕРГЕЕВ. Читайте на странице 3.



МАРИНА ВЛАСОВА: «НУЖНО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ»

Рецидивисты, убийцы, насильники, разбойники и хулиганы — инспектору по административному надзору приходится работать с самыми потенциально опасными категориями граждан. О своих поднадзорных он должен знать практически всё, чтобы вовремя предотвратить совершение повторных преступлений. Читайте на странице 4.



МОЖЕТ ЛИ ОТЕЦ, СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЗЯТЬ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ?

Читайте на странице 4.



НЕТ НЕВАЖНЫХ ДЕЛ

Освещая работу сотрудников уголовного розыска, мы часто рассказываем о громких расследованиях резонансных преступлений. Если речь о мошенничествах, то это — миллионы, не меньше. Но ведь масштаб потерь у каждого — свой. Продолжение на странице 5.



БЕЗОПАСНО — ЗНАЧИТ ОТВЕТСТВЕННО

Процитируем строки одной из последних сводок по городу: «Только с 1 января по 15 февраля 2021 года сотрудниками ГИБДД города Москвы составлено более 90 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания». Читайте на странице 5.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 6.



РАСКРЫТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан лжеюрист, подозреваемый в мошенничестве. Продолжение на странице 6.



КТО ПРИШЁЛ С ПЕРЕДОВОЙ!

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проводится работа по поиску новых сведений, фактов, рассказывающих о жизни и деятельности бывших сотрудников службы — ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня мы рассказываем о неизвестных ранее эпизодах судьбы бывшего начальника 6-го отдела УБХСС УВД Мосгорисполкома полковника милиции Петра Арапова. Читайте на странице 6.



КАК МНОГО ЛАСКОВЫХ ИМЁН

Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов города Москвы провели торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Подробности читайте на странице 7.



ДИПЛОМАТИЯ В ПОЛИЦЕЙСКОМ РАКУРСЕ

Многое, начиная с названия и завершая спецификой деятельности этого подразделения, позволяет признавать его действительно уникальным структурным звеном в системе столичного правоохранительного гарнизона. Полк полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по городу Москве достойно продолжает лучшие традиции, сложившиеся за более чем полувековую историю этой фактически элитной службы. Читайте на страницах 8-9.



ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

(Окончание. Начало в №№ 6—8) Ещё один афоризм, имеющий глубочайший смысл, «Не знающий и не почитающий свою историю не имеет ни настоящего, ни будущего» — не сразу стал жизненным кредо заведующей экспозицией истории МУРа Олеси Петровны СКУДАРЁВОЙ. Читайте на странице 10.



ЕЗДА ЗИМОЙ

Ехать по зимней (обледенелой или заснеженной) дороге так же, как по сухой летней, нельзя. Тактику вождения необходимо менять. Повезло, если в своё время вам попался хороший инструктор, который если и не научил, как ездить зимой, то хотя бы подсказал, как ездить не надо. Если такой удачи не случилось, значит, наши советы — для вас. Читайте на странице 10.



А ПРОФСОЮЗНЫЙ КАБИНЕТ — НА ДОМУ!

Отвязаться от судьбы ещё никому не удавалось — всё равно она приведёт человека куда следует. Вот и повар Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Татьяна ФЕДОТОВА, а «по совместительству» ещё и его профсоюзный лидер в юности отправилась из Тульской области не в близкую Москву, а в далёкий Ленинград… Читайте на странице 11.



КОГДА СУДЬБА — СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ

Семейные династии московского полицейского главка. Читайте на страницах 12-13.



ТРАГЕДИЯ ЭШЕЛОНА № 47045

В этом году исполняется 80 лет знаменательному событию — контрнаступлению Красной армии под Москвой. Фашистские генералы уже рассматривали башни седого Кремля в бинокли, уже завезли мрамор для памятника, который они собирались водрузить на Красной площади, и заготовили пригласительные для победного парада. Но случилось настоящее чудо. Подробности читайте на странице 14.



ВРАЧ С ФРОНТОВЫМ ОПЫТОМ В РЯДАХ МУРА

Про Московский уголовный розыск уже написано много ярких и содержательных документальных и художественных произведений, однако в истории легендарного оперативного подразделения столичных правоохранителей есть ещё фактически совсем не изученные исследователями страницы. Продолжение на странице 15.



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