Мероприятие прошло в рамках Недели безопасности дорожного движения.

В рамках масштабной кампании "Неделя безопасности дорожного движения" на улицах районного центра сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району совместно с учащимися школ города и района при участии председателя общественного совета провели пропагандистскую акцию «Камешковский район без ДТП».Полицейские, общественники и школьники беседовали с участниками дорожного движения, вручали информационные листы, напоминали водителям и пешеходам основные правила безопасного поведения на проезжей части, обочинах и тротуарах и призывали соблюдать правила дорожного движения.В ходе проведения акции водители транспортных средств высказывали пожелание юным пешеходам и велосипедистам о том, чтобы они тоже были внимательными и аккуратными на дорогах.В преддверии школьных каникул ребята с интересом выслушали и запомнили все рекомендации полицейских и водителей.