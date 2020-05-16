В России за последние сутки выявлено 9200 новых случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах страны. Это самый низкий показатель по стране с 1 мая.

В России за последние сутки выявлено 9200 новых случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах страны. Это самый низкий показатель по стране с 1 мая.В Москве выявлено 3505 новых заболевших, в Московской области — 937, в Санкт-Петербурге — 525 человек. В десятку регионов-лидеров по количеству выявленных больных также вошли Нижегородская область — 229 человек, Ростовская область — 112, Саратовская область — 107, Свердловская область — 105, Тульская область — 101, Калужская область — 99, и Мурманская область — 93 человека.У 44,8 процента выявленных за сутки инфицированных не было клинических проявлений болезни, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. За сутки в России зафиксировано 119 летальных исходов, общее количество умерших пациентов с коронавирусом теперь составляет 2537 человек.Полностью выздоровели за сутки 4940 человек, в результате общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до 63166. Общее количество выявленных заболевших в России теперь составляет 272043 человека.Суточный рост числа выявленных заболевших понизился с 4,2 процента до 3,5 процента — самого низкого значения с начала вспышки заболевания. В Москве количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции четвертый день подряд не достигает 5 тысяч человек.Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее. Коэффициент распространения инфекции в Москве стал ниже планки в 0,8, обозначенной Роспотребнадзором как одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.Коэффициент распространения инфекции определяет среднее количество людей, которое инфицирует один больной до его изоляции. В столице он сейчас составляет 0,78, а в целом по России — 0,90.Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 еще 1470 пациентов. Накануне вечером сообщалось, что в Москве за сутки скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией в столице теперь составляет 1432.В Подмосковье, по данным областного оперативного штаба, за сутки скончались девять человек, всего умерли 262 заболевших. Выздоровели и выписались с начала распространения инфекции в регионе 2724 человека.