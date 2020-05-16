Два самолета с российскими военными специалистами вылетел из Сербии. В торжественной церемонии проводов с аэродрома Батайница приняли участие министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник генштаба Сербии Милан Мойсилович.

Два самолета с российскими военными специалистами вылетел из Сербии, сообщает ТАСС. В торжественной церемонии проводов с аэродрома Батайница приняли участие министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник генштаба Сербии Милан Мойсилович. Вулин отметил, что Россия оказала дружескую помощь Сербии "в самый трудный момент" и добавил, что вклад России не будет забыт.Командующий российской группировки генерал-майор Михаил Чернышов, прощаясь с сербской стороной, указал на то, что борьба с эпидемией велась совместными усилиями, и что "поставленное задание было выполнено успешно".Минобороны РФ также заявило о вылете двух самолетов Ил-76 из Сербии в субботу. Всего в Россию тремя рейсами должны вылететь 40 военнослужащих и четыре единицы техники.Ранее президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за оказанную помощь.