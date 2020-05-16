В Европу наконец возвращается футбол - первыми на эксперимент решились в Германии. Власти страны во главе с канцлером Ангелой Меркель разрешили доиграть сезон в бундеслиге. Чемпионат возобновится знаменитым Рурским дерби - Боруссия (Дортмунд) против Шальке. Правда, пока матчи пройдут без зрителей на стадионе. Какие еще меры предосторожности обязывает соблюдать Немецкий футбольный союз?

В Европу наконец возвращается футбол — первыми на эксперимент решились в Германии. Власти страны во главе с канцлером Ангелой Меркель разрешили доиграть сезон в бундеслиге. Чемпионат возобновится знаменитым Рурским дерби — "Боруссия" (Дортмунд) против "Шальке". Правда, пока матчи пройдут без зрителей на стадионе. Какие еще меры предосторожности обязывает соблюдать Немецкий футбольный союз?Возвращение бундеслиги обещает быть жарким. На этих выходных "Унион Берлин", чудом пробившийся в высший дивизион, первый раз за свою историю принимает мюнхенскую "Баварию" — один из самых титулованных клубов мира. Столичной команде не стоит рассчитывать на помощь родных стен — матч будет проходить при пустых трибунах.Отсутствие болельщиков — одно из многих новшеств, к которым предстоит привыкнуть футболистам бундеслиги. Отменяется совместное фотографирование и рукопожатие перед стартовым свистком. На скамейке запасных все должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для судей и игроков в день матча обязателен тест на коронавирус COVID-19. Согласно внутреннему распоряжению бундеслиги, на поле нельзя плеваться, а "распечатав" ворота соперника, нужно проявлять сдержанность.- В том случае, если команда забивает гол, игрокам воспрещается обниматься и давать другому "пять". Допустим короткий контакт стопами или локтями.Истосковавшиеся по футболу немцы будут смотреть так называемые матчи-призраки в барах и биргартенах — пивных под открытым небом. Правительство разрешило питейным заведениям и ресторанам вновь открыть свои двери, но с рядом ограничений. Владельцы обязаны фиксировать имена и контактные данные своих гостей — если кафе превратится в очаг заражения, списки будут переданы властям. Расстояние между столиками — строго полтора метра, поэтому число посадочных мест в ресторанах резко сократилось. Чего не скажешь о расходах."Я должен нанимать сотрудников, которые будут ответственны исключительно за дезинфекцию помещений или регистрацию данных гостей. Я не исключаю того, что сейчас понесу больше убытков, чем если бы продолжал продавать еду навынос", — говорит владелец бургерной Себастиан Фрид.Пока одни рестораторы предлагают своим гостям экстравагантную защиту от COVID-19, другие пытаются свести концы с концами. По предварительным прогнозам, владельцы кафе могут надеяться на 20 процентов от своего докризисного дохода. Многие заведения из соображений рентабельности не торопятся с открытием. Если коронавирус вновь начнет свирепствовать в Германии, правительство покажет красную карточку не только бундеслиге, но и ресторанам.