В Европу наконец возвращается футбол - первыми на эксперимент решились в Германии. Власти страны во главе с канцлером Ангелой Меркель разрешили доиграть сезон в бундеслиге. Чемпионат возобновится знаменитым Рурским дерби - Боруссия (Дортмунд) против Шальке. Правда, пока матчи пройдут без зрителей на стадионе. Какие еще меры предосторожности обязывает соблюдать Немецкий футбольный союз?
В Европу наконец возвращается футбол — первыми на эксперимент решились в Германии. Власти страны во главе с канцлером Ангелой Меркель разрешили доиграть сезон в бундеслиге. Чемпионат возобновится знаменитым Рурским дерби — "Боруссия" (Дортмунд) против "Шальке". Правда, пока матчи пройдут без зрителей на стадионе. Какие еще меры предосторожности обязывает соблюдать Немецкий футбольный союз?
Возвращение бундеслиги обещает быть жарким. На этих выходных "Унион Берлин", чудом пробившийся в высший дивизион, первый раз за свою историю принимает мюнхенскую "Баварию" — один из самых титулованных клубов мира. Столичной команде не стоит рассчитывать на помощь родных стен — матч будет проходить при пустых трибунах.
Отсутствие болельщиков — одно из многих новшеств, к которым предстоит привыкнуть футболистам бундеслиги. Отменяется совместное фотографирование и рукопожатие перед стартовым свистком. На скамейке запасных все должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для судей и игроков в день матча обязателен тест на коронавирус COVID-19. Согласно внутреннему распоряжению бундеслиги, на поле нельзя плеваться, а "распечатав" ворота соперника, нужно проявлять сдержанность.
- В том случае, если команда забивает гол, игрокам воспрещается обниматься и давать другому "пять". Допустим короткий контакт стопами или локтями.
Истосковавшиеся по футболу немцы будут смотреть так называемые матчи-призраки в барах и биргартенах — пивных под открытым небом. Правительство разрешило питейным заведениям и ресторанам вновь открыть свои двери, но с рядом ограничений. Владельцы обязаны фиксировать имена и контактные данные своих гостей — если кафе превратится в очаг заражения, списки будут переданы властям. Расстояние между столиками — строго полтора метра, поэтому число посадочных мест в ресторанах резко сократилось. Чего не скажешь о расходах.
"Я должен нанимать сотрудников, которые будут ответственны исключительно за дезинфекцию помещений или регистрацию данных гостей. Я не исключаю того, что сейчас понесу больше убытков, чем если бы продолжал продавать еду навынос", — говорит владелец бургерной Себастиан Фрид.
Пока одни рестораторы предлагают своим гостям экстравагантную защиту от COVID-19, другие пытаются свести концы с концами. По предварительным прогнозам, владельцы кафе могут надеяться на 20 процентов от своего докризисного дохода. Многие заведения из соображений рентабельности не торопятся с открытием. Если коронавирус вновь начнет свирепствовать в Германии, правительство покажет красную карточку не только бундеслиге, но и ресторанам.