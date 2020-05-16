Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил о своей готовности провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Однако это возможно после боя Гэтжи с Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил о своей готовности провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Однако это возможно после боя Гэтжи с Хабибом Нурмагомедовым.Гэтжи, победивший на прошлой неделе Тони Фергюсона и стал временным чемпионом мира в легком весе по версии UFC. Теперь Джастин может поспорить за пояс чемпиона мира с его владельцем Хабибом Нурмагомедовым."Я могу выбирать между Хабибом и Конором. С Конором я бы мог сразиться хоть сейчас, но меня интересует бой с Хабибом. А потом уже с Конором. С Магерогором я могу встретиться только в случае отмены нашего поединка с Нурмагомедовым", — приводит слова Гэтжи РИА Новости.