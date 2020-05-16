Врачи изучают влияние короновируса COVID-19 на организм заболевшего человека.

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека. Новый тип вируса способен поражать не только легкие, но и почки и другие органы. Об этом рассказала главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1"."Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать", — пояснила Лысенко.В то же время медики выявили бесполезность переливания плазмы крови выздоровевших здоровым людям. Иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу, и организм."ничего не запомнит", рассказала Марьяна Лысенко."Поэтому это работает только у заболевших пациентов", — уточнила главврач.