Американские сенаторы заставили главу НАСА Джима Брайденстайна отозвать приглашение делегации Роскосмоса в США.

Американские сенаторы заставили главу НАСА Джима Брайденстайна отозвать приглашение делегации Роскосмоса в США, рассказал в субботу замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. По словам Савельева, специалисты американского агентства планировали обсудить с российскими коллегами широкий круг вопросов​​​.В Роскосмосе надеются, отметил замглавы госпорпорации, что руководство НАСА сможет приехать в Россию. Официальное приглашение было отправлено, пишет РИА Новости, но положительного ответа пока нет.