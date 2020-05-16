В субботу, 16 мая, в Греции в связи с 30-градусной жарой открываются организованные пляжи, два месяца назад закрытые для посещения из-за пандемии коронавируса, но работать они будут по новым правилам.

В субботу, 16 мая, в Греции в связи с 30-градусной жарой открываются организованные пляжи, два месяца назад закрытые для посещения из-за пандемии коронавируса. Теперь они будут работать по новым правилам. Как заявляют в правительстве страны, их открытие станет тестом на готовность к возобновлению туризма.Ранее планировалось разрешить купание в море с 1 июня, но теперь планы изменились. Из-за установившейся в Греции высокой температуры воздуха, а также с учетом метеорологических прогнозов, и эпидемиологических данных было принято решение об открытии 515 организованных пляжей, сообщает РИА Новости.На пляжах с контролируемым входом будет введен обязательный контроль количества посетителей — максимальное количество людей составит 40 человек на одну тысячу квадратных метров. Установлено минимальное расстояние между стойками зонтов — 4 метра, при этом под одним зонтом может быть не более двух шезлонгов, за исключением семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками под разными зонтами — 1,5 метра.После каждого клиента персонал пляжей обязан дезинфицировать лежаки-шезлонги, а отдыхающие обязаны использовать на шезлонге полотенце.Предприятиям общественного питания будет разрешено продавать только продукты в упаковке на вынос, употреблять и продавать алкогольные напитки запрещается. В пляжных кафе и барах не разрешается устанавливать столики и стулья, а минимальное расстояние между ожидающими обслуживания клиентами составит 1,5 метра.Соблюдение введенных ограничений будет строго контролироваться, а штрафы и санкции в случае нарушения будут жесткими: при первом нарушении штраф будет составлять от 5 тысяч до 20 тысяч евро в зависимости от площади заведения, а его деятельность будет приостановлена на 30 дней. В случае повторного нарушения штраф и срок, на который деятельность компании будет приостановлена, будут утроены.Предполагается, что вводимые правила будут действовать и в случае открытия туристического сезона в Греции.