В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против коронавируса COVID-19, позволяющую выработать антитела и защиту для организма. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус 5 на телеканале Россия 1 директор центра Александр Гинцбург.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против коронавируса COVID-19, позволяющую выработать антитела и защиту для организма. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1" директор центра Александр Гинцбург.Он надеется, что вакцину зарегистрируют и начнут производить к концу лета — в августе, если не произойдет ничего неожиданного. Ученые центра включились в гонку по созданию вакцины еще в середине февраля — тем более, что в НИЦ Гамалеи есть универсальная платформа, которую раньше использовали на лихорадке Эбола и ближневосточном респираторном синдроме MERS.В настоящее время сотрудники центра проводят официальные доклинические испытания, где определяется токсичность, реактогенность и прочие свойства вакцины. Это требуется для подачи документов в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования на людях."Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца", — отметил Гинцбург.Вакцина, по его словам, будет вводиться в плечо. Вся страна одновременно ее получить не сможет, говорит он: в Минздраве сейчас "думают, какие мощности можно освободить, чтобы максимально загрузить их производством вакцины".