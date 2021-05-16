Злоумышленник выхватил у пенсионера из кармана кошелек с денежными средствами и скрылся...

Оперативники ОМВД России по району Ивановское задержали москвича, подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионера.Установлено, что на скамейке возле одного из домов на Свободном проспекте отдыхал пожилой мужчина. К нему подошел неизвестный гражданин, и между ними завязался разговор. После продолжительной беседы пенсионер засобирался домой. В этот момент злоумышленник выхватил у него из кармана кошелек с денежными средствами и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Шоссе Энтузиастов. Им оказался ранее судимый 40-летний москвич.Отделом дознания ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73