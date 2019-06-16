Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов, а также предрек беспрецедентный обвал рынка, если на президентских выборах в 2020 году победит не он, а другой кандидат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).Глава государства заявил в интервью одному из американских телеканалов, что видел, читал и слышал, как пилоты США рассказывают о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. У него даже была "очень короткая встреча", посвященная этому вопросу."Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно", — цитирует слова Трампа РИА Новости.Агентство добавляет, что в последние годы увеличилось количество сообщений от американских пилотов, которые видели НЛО.А в своем Twitter Трамп в субботу предрек беспрецедентный обвал рынка, если на президентских выборах в 2020 году победит не он, а другой кандидат."Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь", — написал президент США.Однако в 2020 году, по его прогнозам, может произойти "обвал рынка, подобного которому мы еще не видели".