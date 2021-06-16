Полицейские провели проверочную закупку стоматологических расходных материалов на сумму свыше 100 000 рублей. Согласно проведенному исследованию данная продукция является фальсифицированной...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве установлен руководитель фирмы, подозреваемый в реализации фальсифицированных медицинских изделий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.К оперативникам поступила информация о том, что генеральный директор одной из организаций с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляет реализацию фальсифицированных медицинских изделий, используемых в стоматологии, на созданном для этих целей сайте.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели проверочную закупку стоматологических расходных материалов на сумму свыше 100 000 рублей. Согласно проведенному исследованию данная продукция является фальсифицированной.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26