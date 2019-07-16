На протяжении шести месяцев молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки...

На протяжении шести месяцев молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, приобрели практические навыки в применении табельного оружия, приемов рукопашного боя, овладели передовым опытом деятельности органов внутренних дел. Обучение окончили 98 слушателей.На торжественном мероприятии с напутственными словами к выпускникам обратился временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по работе с личным составом – начальника Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Андрей Федотов.Также в торжественном мероприятии принимали участие начальник отдела Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Екатерина Коротаева, председатель Совета ветеранов ЦПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков, а также командование полков и руководители отделений профессиональной подготовки.Лучшие выпускники были награждены почетными грамотами и благодарностями за добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность, активное участие в общественной жизни Центра. Младший сержант полиции Иван Елисеев был награжден почетной грамотой за отличные результаты, показанные на итоговой аттестации в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве. В свою очередь выпускники поблагодарили руководство и специалистов Центра за высокий профессионализм, преданность делу и компетентность.Цикл подготовки сотрудников полиции к действиям в типовых и экстремальных ситуациях сделал подарок выпускникам в виде показательной программы по специальному рукопашному бою, которую продемонстрировали слушатели учебных взводов, находящихся в данный период на обучении в Центре.В завершение мероприятия начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов пожелал слушателям успешной служебной карьеры, повышения своего образовательного уровня и совершенствования профессионального мастерства.По окончании торжественной части молодые сотрудники полиции под звуки марша военного оркестра прошли строем по плацу.