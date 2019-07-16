Именно в сезон отпусков и школьных каникул инспекторы дорожно-патрульной службы города Москвы особое внимание уделяют детской безопасности...
Каникулы в самом разгаре. Дети вместе с родителями активно отдыхают на природе, катаются на велосипедах и роликах, торопятся получить как можно больше ярких впечатлений от долгожданных солнечных дней.
Именно в сезон отпусков и школьных каникул инспекторы дорожно-патрульной службы города Москвы особое внимание уделяют детской безопасности.
Как и прежде сотрудники ГИБДД посещают летние образовательные смены с уроками по Правилам дорожного движения. На детских площадках, в парках и вблизи пешеходных переходов госавтоинспекторы напоминают взрослым участникам дорожного движения о важности демонстрировать положительный пример собственным детям и воспитывать в них дисциплинированность, внимательность и ответственное отношение к окружающим.
Памятки с полезными рекомендациями, иллюстрирующие безопасное поведение на проезжей части, полицейские вручают взрослым водителям и пешеходам. Юным же участникам дорожного движения блюстители правопорядка рассказывают о светоотражающих элементах и после каждой беседы вручают стильный аксессуар, который поможет быть ребятам более заметными для водителей транспорта, чем снизит риск травматизма на проезжей части.
В каждом округе столицы дорожные полицейские на регулярной основе проводят масштабную работу по обучению нового поколения пешеходов и водителей безопасности и уважительному отношению друг к другу.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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