Именно в сезон отпусков и школьных каникул инспекторы дорожно-патрульной службы города Москвы особое внимание уделяют детской безопасности...

Каникулы в самом разгаре. Дети вместе с родителями активно отдыхают на природе, катаются на велосипедах и роликах, торопятся получить как можно больше ярких впечатлений от долгожданных солнечных дней.Именно в сезон отпусков и школьных каникул инспекторы дорожно-патрульной службы города Москвы особое внимание уделяют детской безопасности.Как и прежде сотрудники ГИБДД посещают летние образовательные смены с уроками по Правилам дорожного движения. На детских площадках, в парках и вблизи пешеходных переходов госавтоинспекторы напоминают взрослым участникам дорожного движения о важности демонстрировать положительный пример собственным детям и воспитывать в них дисциплинированность, внимательность и ответственное отношение к окружающим.Памятки с полезными рекомендациями, иллюстрирующие безопасное поведение на проезжей части, полицейские вручают взрослым водителям и пешеходам. Юным же участникам дорожного движения блюстители правопорядка рассказывают о светоотражающих элементах и после каждой беседы вручают стильный аксессуар, который поможет быть ребятам более заметными для водителей транспорта, чем снизит риск травматизма на проезжей части.В каждом округе столицы дорожные полицейские на регулярной основе проводят масштабную работу по обучению нового поколения пешеходов и водителей безопасности и уважительному отношению друг к другу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81