Огонь на крыше тамбовского маслозавода Дружба локализован. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. Угрозы распространения пожара на близстоящие здания нет.

Огонь на крыше тамбовского маслозавода "Дружба" локализован. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. Угрозы распространения пожара на близстоящие здания нет.Пожар произошел в селе Новоникольское Мичуринское, сообщает пресс-служба МЧС России. Горит одноэтажное металлическое здание. Борьбу с огнем ведут пожарные подразделения, которые используют 17 единиц техники.На горящем предприятии "Мичурино молоко" работают 65 человек. Оно входит в структуру ООО "Маслозавод "Дружба". Он работает в Тамбовской области с 1997 года. Компания выпускает более 20 видов молочной продукции, которая реализуется в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях и в Подмосковье.