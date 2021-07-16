Гражданин предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был задержан водитель иномарки, подозреваемый в даче взятки.Во время несения службы полицейскими в районе Библиотечного проезда был остановлен автомобиль «БМВ Х6» под управлением 24-летнего жителя Санкт-Петербурга.Госавтоинспекторы заметили, что водитель вел себя неадекватно, в связи с чем возникли основания полагать, что он может находиться в состоянии опьянения.При дальнейшем разбирательстве гражданину было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. После этого в патрульном автомобиле он предложил сотруднику ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности и положил денежные средства между передними сиденьями патрульного автомобиля.Мужчина был неоднократно предупрежден, что его действия незаконны и влекут уголовную ответственность, однако он это проигнорировал и вышел из патрульного автомобиля, после чего был задержан. В ходе следственных действий сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место, из салона патрульного автомобиля были изъяты денежные средства в размере 100 тысяч рублей.В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81