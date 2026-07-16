Торговые объекты и общепит должны оставаться безопасным местом при атаках БПЛА и ракетной опасности. Поэтому бизнесу придется вложиться деньгами и силами в обновление своих точек. В

Торговые объекты и общепит должны оставаться безопасным местом при атаках БПЛА и ракетной опасности. Поэтому бизнесу придется вложиться деньгами и силами в обновление своих точек. В городской администрации собрали владимирских предпринимателей, чтобы еще раз проговорить действия при угрозе атаки БПЛА. И выдвинули дополнительные требования к оборудованию торговых точек. Так, например, предпринимателей попросили обклеить все стекла