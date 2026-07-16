Чем славится владимирская вишня и где попробовать блюда разных кухонь с этой ягодой? Об этом вы узнаете на фестивале «Владимирская вишня» 18 июля. Пройдет он на Георгиевской улице и охватит

Чем славится владимирская вишня и где попробовать блюда разных кухонь с этой ягодой? Об этом вы узнаете на фестивале «Владимирская вишня» 18 июля. Пройдет он на Георгиевской улице и охватит сразу несколько локаций. Гостей фестиваля ждет концертная программа с участием городских и областных творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные игры, а также фотозона. На фестивале развернут гастрозону,