Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил выплату в 100 тысяч рублей для граждан, заключивших контракт с мобилизационным резервом «БАРС-Владимир». Эта выплата будет

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил выплату в 100 тысяч рублей для граждан, заключивших контракт с мобилизационным резервом «БАРС-Владимир». Эта выплата будет доступна для резервистов, подписавших контракт с 1 января по 31 июля 2026 года. Об этом сообщили в облправительстве. Кроме единовременной выплаты, резервисты смогут получать более 120 тысяч рублей во время сборов. Если у