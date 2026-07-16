Повреждения еще не достигли критического уровня, поэтому пока реликтовый Черешчатый дуб продолжит жить. Об этом в своем посте в соцсетях сообщила начальник Дирекции особо охраняемых

Повреждения еще не достигли критического уровня, поэтому пока реликтовый Черешчатый дуб продолжит жить. Об этом в своем посте в соцсетях сообщила начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева. Она сообщила, что региональные власти получили результаты обследования дерева. Согласно им, дубу нужна грамотная помощь, но его можно спасти. Из поста начальника Дирекции ООПТ