Голландец пришел к священнику исповедоваться:
- Святой отец, грешен я.
- В чем, сын мой?
- Спрятал я у себя в погребе во время второй мировой одного еврея.
- Так это не грех, сын мой.
- Но видите ли отче, я за это брал с него по 20 гульденов в неделю.
- А вот это грех, хотя и не такой большой. Но раз раскаиваешься, ступай себе с миром.
- Спасибо, святой отец. У меня еще вопрос.
- Слушаю, сын мой.
- Раз уж на то пошло, наверное теперь нужно рассказать этому еврею, что война кончилась?
еще анекдот!