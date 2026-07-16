В четверг, 18 июля, Владимирская область станет одной из площадок Всероссийского марафона «Земля спорта». Масштабное спортивное событие пройдет на стадионе «Труд» в Собинке, собирая

В четверг, 18 июля, Владимирская область станет одной из площадок Всероссийского марафона «Земля спорта». Масштабное спортивное событие пройдет на стадионе «Труд» в Собинке, собирая любителей здорового образа жизни со всего региона. Об этом сообщили в облправительстве. Ожидается, что в региональном этапе примут участие около 300 человек. Торжественное открытие соревнований запланировано на 11:00, и вход для