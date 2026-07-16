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<a href="https://33live.ru/novosti/16-07-2026-poka-ya-v-teatre-—-ya-dyshu-66-let-na-scene-vopreki-prigovoram-vrachej-istoriya-zasluzhennoj-artistki-rossii-zhanny-xrulevoj.html" target="_blank">«Пока я в театре — я дышу»: 66 лет на сцене вопреки приговорам врачей. История Заслуженной артистки России Жанны Хрулевой</a> - Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» В послужном списке 83-летней Жанны Хрулевой — 66 лет на сцене. Путь этот начался с невинного образа Красной Шапочки в московском областном