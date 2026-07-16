Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» В послужном списке 83-летней Жанны Хрулевой — 66 лет на сцене. Путь этот начался с невинного образа Красной Шапочки в московском областном
Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» В послужном списке 83-летней Жанны Хрулевой — 66 лет на сцене. Путь этот начался с невинного образа Красной Шапочки в московском областном ТЮЗе и привел к пронзительной роли умирающей старухи Варвары Ивановны в «Черных досках» Владимирского драмтеатра. Жанна Хрулева читает фрагмент из произведения Владимира Солоухина «Приговор» ЗахотелосьСтать, стать, стать.Против кривдыВстать,